La France armera donc ses drones comme tout le monde

Rapide, efficace, sans danger : les défenseurs des drones se réjouissent aujourd'hui de voir la Ministre aux Armées Florence Parly faire le choix d'armer les drones dont elle dispose.

Cela ne sera qu'une formalité, puisque les "Reaper" dont dispose l'armée française sont de fabrication américaine et donc parfaitement adaptés à un armement. Et parce qu'ils ne sont que 6 pour l'instant, loin de l'armada outre-atlantique. Est-ce un hasard ? Florence Parly a assisté à une démonstration de drone fabriqué par Dassault dans la journée du lundi 4 septembre. Ce qui l'a semble-t-il convaincu de remiser quelques pilotes hors de leurs cockpits. Et la ministre s'est empressé de faire taire toutes les polémiques : non il ne s'agit pas de "robots tueurs", ce sont des drones utilisés dans un cadre de combat conventionnel.

Reste la question éthique de la "distance technologique" qu'elle devra affronter prochainement à l'Assemblée.