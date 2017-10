La France accueillera 10.000 réfugiés d'ici automne 2019

10.000 réfugiés accueillis en France d'ici au mois d’octobre 2019. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué ce lundi soir le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Parmi ces personnes réfugiées, 3.000 seront issus de missions de protection au Niger et au Tchad. Cette décision de principe avait été actée fin août lors d'un mini-sommet à l'Elysée avec les dirigeants de plusieurs pays européens, du Niger et du Tchad.

Paris va ainsi démarrer "dans les prochaines semaines" des missions au Niger et au Tchad pour identifier des personnes pouvant bénéficier du droit d'asile, sur des listes proposées par le Haut-Commissariat de l'ONU pour les Réfugiés (HCR).

Ces missions seront menées par l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides). Leur objectif sera de "mieux prévenir la situation depuis le Niger et le Tchad pour prévenir un afflux de migrants économiques" non éligibles au droit d'asile, a estimé le président du HCR Filippo Grandi.

En revanche, en raison de l'insécurité sur place, l’exécutif juge pour le moment impossible d'installer en Libye des centres d'accueil