La France d'accord pour "prêter" Abdeslam à la Belgique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Allemagne: Sept morts dans une tempête dans le nord et l'est

Il doit être jugé pour une fusillade qui a eu lieu autour du logement e Forest, à proximité de Bruxelles, ou le terroriste s'était réfugié. Il avait été finalement capturé par des policiers belges et français et rendu à la justice française.

Il s'agit d'une procédure particulière, celle de "prêt de détenu", les conditions du voyage étant encore à fixer par les deux partis. Les parquets belges et français auraient trouvé un accord selon le porte-parole du parquet belge.

Le seul organisateur encore en vie de l'attaque du 13 novembre (Bataclan, Stade de France etc.) pourra se rendre à un procès prévu en décembre prochain.

