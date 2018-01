Sur France 2, Theresa May défend une fois de plus le "choix des Britanniques"

C'est une question qui revient souvent dans la bouche des adversaires du Brexit, et une fois de plus, elle a été posée à Theresa May, cette fois par France 2 lors du journal télévisé de 20h.

La présentatrice du JT a ainsi relayé l'invitation de Donald Tusk qui proposait à Theresa May de changer la donne en proposant à son peuple un nouveau scrutin.

Il n'y aura pas de "second vote" a-t-elle répondu, comme à son habitude. Même si elle-même était contre le Brexit lors de la campagne de 2016, elle compte bien poursuivre les négociations de sortie : "J'applique le choix des Britanniques". "Oui, nous faisons partie de l'Europe" a-t-elle reconnu, mais plus de l'Union Européenne.

Theresa May est revenue sur les accords franco-britanniques qu'elle juge nécessaires en ce qui concerne Calais et la coopération dans le Sahel et a remercié la France pour le prêt de la Tapisserie de Bayeux.

"Le sommet d'aujourd'hui montre la force de la relation entre le Royaume-Uni et la France."

Elle a enfin écarté tout déménagement de la City, à Paris notamment, affirmant que Londres resterait "un des plus grands centres financiers du monde" et que c'était dans l'intérêt de l'Europe que cela reste ainsi.