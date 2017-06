France 2 confirme le départ en retraite de William Leymergie

On en parlait depuis un certain temps, mais cette fois c'est conrifmé : William Leymergie quitte Télématin après avoir dirigé pendant plus de trente ans, cette émission, diffusée en direct pendant près de 3 heures, six jours sur sept.

France 2 précise qu'elle renouvelle sa confiance à l'équipe de Leymergie (70 ans), qui, lui a fait valoir ses droits à la retraite. Mais cela ne l'empêchait pas de rejoindre la chaîne privée C8 du groupe Bolloré selon Le Parisien.

Après Georges Pernoud, indéboulonnable animateur de Thallassa (France 3), et David Pujadas présentateur du Journal de 20 h de France 2 qui arrête le 8 juin prochain, France Télévisions renouvelle les têtes d'affiches de ses émissions à succès.