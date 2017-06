France : 17 départements en alerte orange aux orages

Après de fortes chaleurs, voilà la pluie et les orages. Ce mardi 27 juin, Météo France appelle à la vigilance aux orages dans 17 départements du sud-ouest de la France : l'Aveyron (12), la Corrèze (19), la Dordogne (24), la Haute-Garonne (31), le Gers (32), la Gironde (33), les Landes (40), le Lot (46), le Lot-et-Garonne (47), les Pyrénées-Atlantiques (64), les Hautes-Pyrénées (65), le Tarn (81), le Tarn-et-Garonne (82), l'Allier (03), le Cantal (15), la Creuse (23) et le Puy-de-Dôme (63). . L’alerte devrait être levée demain matin vers 6 heures. « C'est sur le Midi-Pyrénées que les orages devraient être les plus marqués en soirée », prévient Météo France sur son site.

« Une extension de la vigilance orange sur d'autres départements principalement du massif Central, est envisagée en cours de journée », ajoute Météo France.