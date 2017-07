Un Français, soupçonné de projeter un attentat, présenté à un juge

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

À cause de la venue des ministres, elle est délogée de l'hôtel

GP d’Autriche : 2e succès pour Bottas, devant Vettel et Ricciardo

Vidéo. Tour de France : Richie Porte chute durement dans une descente et abandonne

En savoir plus

Leur projet d'attentat était semble-t-il assez avancé, puisqu'un arsenal avec notamment des kalachnikovs et des détonateurs ainsi que des uniformes de police ont été retrouvés dans un box de garage.

C'est grâce à cette surveillance que les services de renseignement ont pu observer plusieurs allers-retours du suspect entre la France et la Belgique, où il rencontrait les frères Saouti.

Ces deux hommes de nationalité belge ont été inculpés à Bruxelles pour "participation à un groupe terroriste" et placés en détention. Le Français a, lui, été interpellé près de Lille. Il avait été placé en 2015 sous surveillance par les services de renseignement français.

Il est accusé d'avoir projeté un attentat avec deux frères arrêtés mercredi à Anderlecht, Akim Saouti et Khalid Saouti.

Un homme de 42 ans a été présenté ce dimanche 9 juillet à un juge antiterroriste en vue de sa mise en examen, a indiqué une source judiciaire à l'AFP. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et va donc requérir son placement en détention provisoire.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres