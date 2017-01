Les Français partagent-ils les "idées" de Donald Trump sur la relocalisation ?

Les Français sont-ils majoritairement favorables à Donald Trump ? Pas sûr. En revanche, ils partagent certaines de ses idées, comme le souligne un sondage réalisé par le site d'emploi Qapa.fr.

Ainsi, à la question "pensez-vous (comme Trump) qu'il faille relocaliser les usines des grands groupes sur le territoire français ?", une majorité de salariés (68,43% contre 31,57%) répond par l'affirmative. Une légère majorité de patrons (51,2% contre 48,8%) soutient aussi l'idée. Enfin, 81,96% des chômeurs sont favorables. Encore faut-il que la France puisse se le permettre.

Méthodologie : questionnaire hebdomadaire envoyé sur une base de plus de 4,5 millions demandeurs d'emploi et sur plus de 19.300 personnes sur Facebook.

Parmi ces candidats, 50% d'entre eux sont des non-cadres et 50% sont des cadres et représentatifs de la population nationale française. Toutes les informations mises en avant par les candidats sont déclaratives. Premier sondage effectué entre le 18 et 24 janvier 2017.