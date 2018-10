Le Français Gérard Mourou prix Nobel de physique au côté d'une Canadienne et d'un Américain

Cette année, le prix Nobel de physique est attribué pour une moitié à l'Américain Arthur Ashkin et pour l'autre à la Canadienne Donna Strickland et au Français Gérard Mourou. L'Académie royale des sciences a tenu à récompenser Arthur Ashkin pour "ses pinces optiques et leur application aux systèmes biologiques". Ces pinces servent à "piéger" des molécules avec un laser. La Canadienne et le Français sont quant à eux récompensés pour leur "méthode de génération d'impulsion optiques". Cette technique, inventée par la Canadienne et le polytechnicien il y a 30 ans permet notamment de sérieuses avancées en terme de chirurgie réfractive de l’œil et de la cataracte.

Gérard Mourou a enseigné à Polytechnique, à l'Université du Michigan, à l'université d'Etat de San Diego, à l'Université de Rochester ainsi qu'à l'Université de Laval au Canada où il eut pour élève sa co-lauréate Donna Strickland.

Celle-ci est la troisième femme à obtenir le Nobel de Physique après Marie Curie en 1903 et la physicienne germano-américaine Maria Goeppert-Mayer.