Les Français expriment leurs craintes et leurs doutes envers le gouvernement sur la question de la sécurité

Après le départ spectaculaire de Gérard Collomb pour la mairie de Lyon, le gouvernement vient de connaître une sévère baisse dans les sondages sur la question de la sécurité.

Le récent baromètre Fiducial-Odoxa, dévoilé par Le Figaro, révèle une vive inquiétud auprès des citoyens et une pertte de confiance envers le gouvernement.

Une personne sur cinq seulement fait confiance à l'exécutif pour assurer sa sécurité et pour garantir la protection (21 % des Français sondés).

Ce chiffre correspond au plus bas niveau enregistré depuis décembre 2016, sous le quinquennat de François Hollande à l'époque.

La cote de confiance envers le gouvernement en matière de sécurité qutoidienne a même été divisée par deux depuis l'accession d'Emmanuel Macron au pouvoir.

En juin 2017, 40 % des Français accordaient leur confiance au chef de l'Etat en matière de sécurité.

Le terrorisme n'est pas le sujet qui a entraîné cette chute. Les Français sont sévères et inquiets en revanche sur la capacité du gouvernement à assurer leur sécurité au quotidien dans le cadre de la lutte contre la délinquance, les cambriolages ou bien encore les agressions.

43 % des Français interrogés indiquent avoir été victimes d'un harcèlement ou d'une atteinte verbale dans la rue ou un lieu public. 26 % ont indiqué avoir déjà été cambriolés. 23 % ont également subi des agressions physiques. 15 % ont précisé avoir été visés par des vols à l'arraché et des pickpockets et 8 % ont rapporté des attaques sexuelles.

Près des deux tiers des Français sondés (64 %) se sentent en insécurité. Ces chiffres ont augmenté de six points par rapport à un précédent baromètre de juin dernier.

Les Français interrogés se sont montrés également sceptiques au sujet de la lutte menée par les autorités contre le trafic de drogue dans les quartiers défavorisés. Pour 62 % des sondés, le gouvernement ne parviendra pas à reconquérir ces quartiers.

La personne qui succèdera à Gérard Collomb au poste de ministre de l'Intérieur, après la période de transition gérée par Edouard Philippe, devra donc tenter de regagner la confiance des Français au plus vite. Le départ de Gérard Collomb et la recrudescence de faits divers violents depuis la rentrée ne vont pas améliorer ce ressenti et ce sentiment de malaise.