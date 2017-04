Forte hausse du nombre de chômeurs au mois de mars

Selon les chiffres publiés ce mercredi par le ministère du Travail, le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi en catégorie A (sans aucune activité), a de nouveau augmenté au mois de mars : + 1,3 % en France métropolitaine (+ 43 700), pour atteindre 3 508 100. La tendance est identique sur trois mois, avec 41 000 personnes de plus au chômage.

Il s'agit de la plus forte hausse depuis septembre 2013 et la 3e augmentation la plus importante du nombre d'inscrits en catégorie A depuis le début du quinquennat de François Hollande.

"Entre fin février et fin mars 2017, le nombre de demandeurs d'emploi qui ont basculé des catégories B et C (activité réduite) vers la catégorie A est inhabituellement élevé, ce qui contribue à la hausse du nombre de demandeurs d'emploi dans cette dernière catégorie", indiquent les services du ministère du Travail dans un communiqué. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B et C a en effet diminué de 11 400 personnes au mois de mars.