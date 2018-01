Forte baisse de la popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

DIPLOMATIE Le président français en Tunisie «pour soutenir la fragile démocratie» La présidence française a indiqué qu’une série d’accords économiques, sécuritaire, universitaires et culturels seront signés…

Exploitation minière : RandGold confirme des réserves d’or de plus d’une dizaine de tonne

France. Les prix à la consommation augmentent de 1,4% en janvier sur un an

Thomas Thévenoud condamné en appel à un an de prison avec sursis pour fraude fiscale

Par ailleurs, quatre Français sur dix (41%) ont une bonne opinion de La République en Marche, soit un recul de six points. De leur côté, Les Républicains perdent 2 points, et stagnent à 27% de bonnes opinions.

Concernant Edouard Philippe, le début d’année est encore plus difficile puisque 48% (+4) des personnes interrogées ont désormais une "mauvaise opinion" de lui en tant que chef du gouvernement. D’après l’étude, une décision a joué un rôle important dans cette dégringolade : l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui a notamment entraîné une forte baisse de popularité de l’exécutif auprès des habitants de l'ouest de la France. La politique à l'égard des demandeurs d'asile divise aussi les personnes interrogées.

Les conclusions d’un sondage BVA pour La Tribune et Orange sont sans appel : les popularités d'Emmanuel Macron (-5) et d'Édouard Philippe (-7 ) sont en forte baisse en cette fin de mois de janvier. Le chef de l'État se trouve désormais à 47% de "bonnes opinions", perdant cinq points, soit la moitié de ses gains enregistrés fin 2017. 48% (+3) des sondés ont désormais une "mauvaise opinion" d'Emmanuel Macron comme président de la République.

