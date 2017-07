Forte baisse de la cote de confiance d'Emmanuel Macron et Edouard Philippe

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Baisse de 5 euros des APL : 50.000 bénéficiaires ne toucheront plus rien – LCI

Natation: titre et record du monde pour les Américains dans le relais mixte 4x100 m libre

Natation: Lacourt et Stravius qualifiés pour la finale du 50 m dos

Binche: deux jeunes hommes de 16 et 20 ans et leur père retenus au Maroc depuis mardi (vidéo)

Trophée des champions: avec Dani Alves et Meunier côté PSG, avec Mbappé côté Monaco

FOJE: la Belgique repart de Hongrie avec 7 médailles, dont 5 en or

En savoir plus

Enquête réalisée en ligne du 25 au 27 juillet auprès de 1.000 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points

Le Premier ministre enregistre une chute encore plus marquée et passe sous la barre des 50% de Français satisfaits : 49% des sondés affichent une opinion positive, contre 50% qui ne lui font pas confiance.

La forte baisse de la popularité du chef de l'Etat et de son premier ministre se confirme dans un nouveau sondage. C'est cette fois Harris Interactive qui l'a mesurée pour le site Délits d'Opinion : dans une enquête diffusée vendredi, seules 51% des personnes interrogées disent faire confiance à Emmanuel Macron "pour mener une bonne politique pour la France". 49% des Français interrogés ne lui font pas confiance.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres