Formation professionnelle : les points à retenir de la réforme "big bang"

Au tour de la formation professionnelle d'être remise à plat. Ce lundi matin, Muriel Pénicaud présentait les grandes lignes de son projet. En voici les principaux points :

- Un compte en euros : jusqu'à présent, l'accès à al formation se faisait compte personnel de formation (CPF) qui se remplissait en heures. Désormais, il se comptera en euros et sera crédité de 500 euros par an. Il pourra allez jusqu'à 5000 euros sur 10 ans (et même 8000 euros pour les personnes "sans qualifications."

Demain, les droits seront plus importants et plus facilement accessibles pour les salariés #formpro pic.twitter.com/ATowc5bCwc — Muriel Pénicaud (@murielpenicaud) 5 mars 2018

- Un accompagnement renforcé : "Chaque salarié bénéficiera d'un conseil en évolution professionnelle (CEP) gratuit pour évaluer ses compétences, définir son projet...

Nous devons permettre à toutes celles et ceux qui souhaitent se réorienter d’être accompagnés !" a expliqué la ministre.

- Un accès simplifié : "Une application sera créée pour rendre désormais la formation accessible à tous les actifs" affirme la ministre. Elle permettra de payer en ligne, sans forcément passer par une validation administrative. Elle donnera aussi des informations sur les formations possibles.

- PME et grandes entreprises sur le même plan : Les grandes entreprises vont mettre la main à la poche pour que les salariés des PME et TPE puissent avoir les même droits.