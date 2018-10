Les forces palestiniennes arrêtent et torturent les opposants selon un rapport accablant

Un rapport accablant de 149 pages vient d'être dévoilé par Human Rights Watch. Basé sur des entretiens d'anciens détenus et leurs proches pour un total de 147 témoins, ce document révèle que des factions ont "mis en place des mécanismes de répression pour écraser la dissidence". Des preuves photographiques et vidéo ainsi que des rapports médicaux et des documents judiciaires ont été examinés.

Les forces de sécurité narguent, menacent, frappent et placent les détenus dans des positions de stress exrtrêmement douloureuses et intenses.

L'Autorité palestinienne et le Hamas ont tenu à démentir ces lourdes accusations.

Le général Adnan al-Dmairi, porte-parole des forces de sécurité de l'Autorité palestinienne, a déclaré à l'agence de presse Reuters: "Les arrestations sont effectuées conformément à la loi et nous nous engageons à la respecter".

Eyad al-Bozom, porte-parole du ministère de l'Intérieur à Gaza, dirigé par le Hamas, a précisé: "Nous n'avons pas de politique de torture. C'est une violation de la loi. Nous avons pris des mesures contre les policiers qui ont violé la loi, notamment en matière de torture. Certains ont été arrêtés et jugés, d'autres ont été rétrogradés".

Les forces fidèles au président Mahmoud Abbas et au Fatah ont perdu le contrôle de Gaza au profit du Hamas en 2007, un an après la victoire du groupe islamiste militant aux dernières élections législatives.

L'Autorité palestinienne et les forces de sécurité du Hamas ont procédé à de nombreuses arrestations arbitraires au motif de critiques pacifiques, notamment sur les réseaux sociaux. Des manifestations, des journalistes indépendants ou des campus universitaires ont également été visés.

Human Rights Watch a appelé l'Union européenne, les Etats-Unis et les autres gouvenrnements qui soutiennent financièrement l'Autorité palestinienne ou le Hamas a suspendre l'aide aux unités ou aux agences impliquées dans le rapport.

La pratique systématique de la torture pourrait constituer un crime contre l'humanité passible de poursuites devant la Cour pénale internationale.