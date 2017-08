Force ouvrière ne manifestera pas contre la réforme du Code du travail

C'est un sacré coup dur pour la mobilisation syndicale. Dans une interview filmée, diffusée sur le site Internet des Échos, Jean-Claude Mailly a annoncé que Force ouvrière ne manifesterait pas le 12 septembre contre les ordonnances réformant le Code du travail, alors que la CGT et Solidaires appellent à une journée d'action.

"Le bureau confédéral de FO a dit que nous n'irons pas" a détaillé le secrétaire national de FO. "Nous avons fait notre travail de syndicalistes pragmatiques qui est de discuter point par point, et nous nous positionnerons à la fin sur ce qui va, et ne va pas". En 2016, Force ouvrière faisait pourtant partie du front syndical contre la précédente réforme, dont l'objectif était déjà d'assouplir les règles. "On n'a jamais pu discuter" de la loi El Khomri argumente le leader. "Là on est dans une situation différente, il y a eu un vrai dialogue social".

C'est ce jeudi que le gouvernement doit remettre aux partenaires sociaux les ordonnances sur le Code du travail, avant leur présentation officielle par le Premier ministre, Edouard Philippe, et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Jean-Claude Mailly estime que la réforme en cours a été menée après une "vraie concertation".