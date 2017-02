Le fondateur des "Jeunes avec Macron", Florian Humez, bénéficierait d'un emploi d'assistant parlementaire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Sollicité par l'hebdomadaire, Florian Humez nie tout cumul illégal. S'il travaille bien pour Jean-Jacques Bridey, ce n'est qu'à temps partiel, assure-t-il, avant de préciser : "le mardi et le mercredi, soit 18 heures par semaine". Florian Humez assure même être devenu "les yeux et les oreilles du député à l’Assemblée".

En effet, depuis le 1er décembre, le jeune homme serait salarié du député-maire macroniste de Fresnes (Val-de-Marne), et continue parallèlement à faire campagne pour Emmanuel Macron, alors que la loi interdit aux collaborateurs parlementaires de participer à des campagnes électorales.

Tant d'heures passées à militer, à se donner sans compter au service d'un candidat, le tout pour un résultat incertain... et zéro euro ! Il existe bien sûr la possibilité de demander à être salarié de l'association de financement de la campagne, mais les budgets sont si serrés que tout le monde ne peut y prétendre. Reste une alternative : trouver une autre source de salaire", peut-on lire sur le site de l'hebdomadaire.

