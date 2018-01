Le fondateur d'IKEA est décédé

L'un éditait des livres, l'autre fabriquait des bibliothèques : quelques instants après l'annonce de la mort de l'éditeur Jean-Claude Lattès, on a appris la mort de Ingvar Kamprad, fondateur d'IKEA.

"Le fondateur d'IKEA et Ikano, et l'un des plus grands entrepreneurs du 20e siècle, Ingvar Kamprad, est décédé, à son domicile à Smaland, en Suède, le 27 janvier", a annoncé l'entreprise dans un communiqué.

C'est en 1943 qu'il avait créé Ikea, l'acronyme tiré de Ingvar Kamprad, de la ferme familiale, Elmtaryd, et du nom de son village natal, Agunnaryd.

A l'origine, l'entreprise vend des stylos, de la petite maroquinerie, des cadres, des nappes, des bijoux et des bas en nylon par le porte à porte. En 1945, elle se diversifie dans la vente par correspondance au moyen d'un catalogue. En 1947, le catalogue ajoute des meubles.

Agé de 91 ans, il était à la 11e place des hommes les plus riches de la planète. Il avait payé en 2015 pour la première fois ses impôts en Suède, qu'il avait quitté en 1973 pour échapper à la fiscalité du pays.

Le groupe IKEA, qui compte 411 pays, est basé sur une structure juridique et financière complexe - contrôlée par différentes fondations basées aux Pays-Bas, au Luxembourg et au Liechtenstein - qui, d'après l'Union Européenne, lui a permis d'éviter plus d'un milliard d'euros de taxes sur la période 2009-2014. Son chiffre d'affaires a dépassé 35 milliards d'euros.