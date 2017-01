Fonctionnaires : Pierre Gattaz tacle François Fillon

C'est une nouvelle critique de taille contre François Fillon. Attaqué de toutes parts sur sa volonté de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, François Fillon a même été sermonné par Pierre Gattaz, patron du Medef. "Dit comme ça, vous mettez le feu au pays, aux fonctionnaires. Ce n'est pas bon" a-t-il lâché lors de sa conférence de presse mensuelle. "L'objectif quantitatif est louable à terme, c'est possible mais (...) il faut le faire avec les fonctionnaires eux-mêmes (…) Il y a des endroits où il faudra sans doute renforcer et d'autres où on sait qu'il y a de la gabegie, il y a de la démotivation, des problèmes de management, de processus et ça, il faut les détecter (...) avec les fonctionnaires."