Les fonctionnaires dans la rue, le gouvernement reste imperturbable

A RETENIR :

130 manifestations prévues dans 90 départements

Dans l’éducation, jusqu’à 50 % des fonctionnaires en grève

Tous les syndicats de la fonction publique ont appelé à la mobilisation

17h15 : 26 000 personnes à Paris

Selon la préfecture de police de Paris, environ 26 000 personnes ont défilé dans les rues de la capitale.

16h45 : 400 000 manifestants selon la CGT

Selon les premières estimations de la CGT, près de 400 000 personnes défilent en France.

16h10 : des heurts ont éclaté au milieu du cortège parisien

Un établissement bancaire a notamment été visé par des projectiles, tandis que la police a répliqué avec des gaz lacrymogènes.

#Greve10octobre - Une banque HSBC caillassée lors de la manifestation à Paris pic.twitter.com/QZih3TFC6B — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) 10 octobre 2017

15h45 : "la majorité parlementaire a été élue pour appliquer le programme" affirme Darmanin

A l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin a répondu, indirectement, aux fonctionnaires : "Le gouvernement écoute, entend, reçoit les organisations syndicales qui manifestent et qui ont tout a fait le droit évidemment de faire grève et quoi méritent notre grand respect, mais la majorité parlementaire a été élue pour appliquer le programme du président de la République et notamment la transformation de la politique publique, des services publics."

15h30 : des images du cortège parisien

Du monde continue d'arriver à la Bastille #greve10octobre pic.twitter.com/aeTxRHIWrI — Samuel Marcillet (@amacundu) 10 octobre 2017

Pierre Laurent est lui aussi présent comme à chaque manifestation parisienne.

Ghyzlain professeur en ZEP "c'est and que l'on doit se mobiliser" #greve10octobre pic.twitter.com/0urNuIdONN — Politis (@Politis_fr) 10 octobre 2017

14h30 : début des cortèges

Les manifestations ont débuté notamment à Paris. La taille des cortèges sera évidemment scrutée de près.

14h : Entre 35 et 50% de professeurs sont en grève, selon les syndicats

Si le ministère a évoqué des chiffres plutôt faibles de grèvistes, ceux des syndicats sont plus importants : entre 35 et 50% de professeurs sont en grève, ce mardi.

13h : le parcours à Paris

#Manifestation, demain, entre République et Nation via Bastille : consultez notre carte de #circulation ➡️ https://t.co/ZJbsp7uQ3n pic.twitter.com/KfzP2mmpZD — Préfecture de police (@prefpolice) 9 octobre 2017

11h50 : Une participation des enseignements plus faible qu'anticipée

Selon un communiqué du ministère de l'Éducation nationale, le taux de participation au mouvement de grève de ce mardi pour la totalité des académies est de 15,53%. La moyenne des enseignants mobilisés atteidrait 17,47%. Le taux est de 19,37% dans le premier degré et de 15,89% dans le second degré. Lundi, la FSU avait pourtant indiqué qu'un enseignant sur deux serait en grève.

10h11 : Darmanin recevra les organisations syndicales le 9 octobre

Le ministre de l'Action et des Comptes publics a annoncé ce mardi que le rendez-vous avec les syndicats de la Fonction publique consacré aux salaires aurait lieu le 16 octobre. Dans un communiqué, le ministère a déclaré que ce rendez-vous aurait lieu à 15h30 à l'Hôtel de Cassini".

9h37 : Philippe Martinez sera en tête du défilé parisien

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, et le président de la CFTC, Philippe Louis, défileront à Paris, avec les fonctionnaires, ce mardi après-midi.

9h20 : le RER B perturbé

Contrairement aux premières informations fournies par la SNCF, les ransports sont bel et bien touchés en région parisienne, notamment le RER B.

8h41 : Le caractère "inédit et grave" de la situation actuelle

Sur Europe 1, Baptiste Talbot, secrétaire général de la CGT Services publics, a promis une mobilisation forte. La mobilisation de tous les syndicats de la fonction publique ? "Cela traduit le caractère inédit et grave de la situation actuelle", estime le syndicaliste pour qui le gouvernement, avec ses mesures, remet "gravement en cause les missions publiques".

8h36 : La fonction publique "n'est pas figée"

Au micro de franceinfo, Christophe Castaner a estimé que "la fonction publique doit bouger, elle n'est pas figée. J'espère bien qu'on pourra la moderniser" a lancé le porte-parole du gouvernement.

8h31 : les transports parisiens peu touchés

A Paris, les transports fonctionnement presque normalement. Sur son site internet, la RTAP parle d’une situation quasiment normale en cette journée de mobilisation. Pour l'heure, seul le trafic du RER B est "légèrement perturbé".

8h22 : 130 manifestations prévues

Environ 130 manifestations et rassemblements sont prévus dans 90 départements ce mardi. Dans la capitale, le cortège partira à 14 heures de la place de la République pour rejoindre celle de la Nation.