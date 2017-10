Fonction publique : les syndicats "profondément déçus" après leur rencontre avec Darmanin

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

En sortant, les syndicats étaient donc "profondément déçus", notamment en raison de l'absence de coup de pouce pour le point d'indice. "Le ministre a exclu tout geste à ce stade sur le point d’indice, il a même laissé entendre que lorsque nous discuterons salaire, nous discuterons avant tout rémunération au mérite", a expliqué à Libération Baptiste Talbot de la CGT. Plus crispant, le protocole Parcours professionnels, carrières et rémunération (PPCR) signé par Hollande a été reporté d'une année par le gouvernement. Trop lourd pour les finances publiques…

Un système de primes complète le tout pour obtenir la compensation. Mais pas plus.

Après une mobilisation unitaire, les syndicats espéraient obtenir un peu plus du gouvernement. Ils rencontraient ainsi lundi soir leur ministre Gérald Darmanin sur la question épineuse des salaires. Ils ont ainsi obtenu l'assurance que la hausse de la CSG sera intégralement compensée. "Cette compensation passe, comme pour les salariés, par la suppression de cotisations : la Contribution Exceptionnelle de Solidarité (CES), payée par une partie des agents publics, ainsi que la cotisation maladie pour les contractuels" a souligné un communiqué de Bercy.

