Fonction publique : le jour de carence sera rétabli

D'après une étude révélée par "Les Echos", le jour de carence instauré fin 2011 par le gouvernement Fillon avait entraîné, en 2012, une chute vertigineuse de l'absentéisme d'une journée dans les collectivités territoriales : - 43%. Une baisse est également observée, mais moins spectaculaire, pour les arrêts de deux jours (-18%) et ceux de trois jours (-12,2%).

"Même si le jour de carence ne doit pas être le seul instrument pour lutter contre l'absentéisme des agents, qui est aussi la conséquence de souffrances d'une partie d'entre eux (...), il permet de lutter contre le micro-absentéisme qui désorganise les services, alourdit la charge de travail des collègues en poste et coûte environ 170 millions d'euros par an", a notamment déclaré le ministre.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé jeudi 6 juillet que le jour de carence dans la fonction publique sera rétabli.

