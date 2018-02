Fonction publique : le gouvernement veut étendre le recours aux contractuels

Ce jeudi 1er février, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé que le gouvernement veut plus de contractuels ne bénéficiant pas de l’emploi à vie au sein de la fonction publique. En outre, l’exécutif veut y développer davantage la rémunération au "mérite". Une "grande concertation" va être ouverte en février entre le gouvernement et les syndicats de la fonction publique à ce sujet, a précisé le chef du gouvernement. La discussion devrait également porter sur deux autres chantiers : la simplification des instances représentatives du personnel et l'accompagnement des départs ou des reconversions dans la fonction publique.