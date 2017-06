Le FN veut "en finir avec la bienveillance" française pour le Qatar

Le Qatar se retrouve isolé sa région, après la rupture des relations diplomatiques de plusieurs pays dont l'Arabie saoudite et l'Egypte. En France, le vice-président du Front national ne cache pas sa satisfaction. "Cette décision donne pleinement raison à nos analyses et aux alertes que nous avons à de nombreuses reprises lancées ces dernières années" explique Florian philippot dans un communiqué. "Personnellement, je n’ai pas oublié le silence assourdissant, et même les commentaires complices, d’une partie de la classe politique française lorsque le Qatar m’avait poursuivi en justice en 2015 pour avoir dénoncé ses liens avec le terrorisme."

Selon lui, les autorités françaises doivent désormais réagir.

"Il est temps d’en finir avec la bienveillance des milieux autorisés français pour le Qatar. Ce pays est dangereux et doit être traité comme tel dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Nos futurs députés auront à cœur de porter ce sujet crucial à l’Assemblée Nationale."