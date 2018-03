FN : Marine Le Pen propose de le rebaptiser "Rassemblement national"

Après des mois de suspense, la présidente du Front national Marine Le Pen a levé le voile ce dimanche lors du congrès du parti à Lille sur le nouveau nom qu'elle souhaite pour le parti le Rassemblement national.

Cette nouvelle dénomination sera soumise au vote des adhérents, appelés à se prononcer par correspondance. "Je me plierai à leur décision", a annoncé Marine Le Pen. Elle a précisé que la flamme tricolore resterait l'emblème du parti.

Ce nouveau nom exprime "notre volonté de rassemblement. A l’heure où l’immense majorité de Français aspirent à la réunion de toutes les énergies, ce nom doit être un cri de ralliement, un appel à nous rejoindre, lancé à ceux qui ont la France au cœur", a dit Marine Le Pen dans son discours de clôture du congrès. "Le nom Front national est porteur d’une histoire épique et glorieuse que personne ne doit renier. Mais vous le savez il est pour beaucoup de Français un frein psychologique. Vous l’avez entendu, vous l’avez compris parce que vous en avez rencontré des électeurs.

C’est pour certain un frein pour nous rejoindre ou voter."

Petit détail auquel la présidence du parti n'a peut être pas pensé : il a déjà existé un parti appelé le Rassemblement national populaire (RNP). Fondé par Marcel Déat en février 1941, il se voulait socialiste et européen et se destinait à « protéger la race », et à collaborer avec l’Allemagne nazie.