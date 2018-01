Le FMI revoit à la hausse ses prévisions pour la croissance mondiale

Pour le FMI, la situation s'améliore. Selon les dernières prévisions de l'institution publiées ce 22 janvier, la croissance mondiale pour 2018 devrait s'établir à3,9%, soit 0,2 points de plus qu'en 2017 où la croissance mondiale était de 3,7 %. C'est aussi 0,2 points de plus que les perspectives publiées à l'automne. Une accélération qui est presque générale et le FMI souligne de bonnes surprises notamment en Europe et en Asie.

Etats-Unis

Des prévisions en hausse qui s'expliquent aussi par l'impact positif de la réforme fiscale américaine à court-terme et les investissements massifs aux Etats-Unis que cette dernière a engendré résultant des baisses d'impôts sur le territoire qui vont profiter aux partenaires commerciaux. Le FMI précise que cette réforme justifie pour moitié la hausse des prévisions. Conséquence directe aux Etats-Unis, la croissance attendue sur place pour l'année 2018 et 2019 est dorénavant respectivement de 2,7% et 2,5%.

En zone euro,

En zone euro, la révision du FMI est de +0,3 points pour 2018 et 2019 avec des taux de croissance attendue de 2,2% et 2%. Une hausse qui s'explique par la locomotive allemande pour laquelle le FMI estime la croissance de 2,3% et 2% dans les deux années à suivre.

En France par contre les prévisions restent presque inchangées avec +0.1 point en plus pour 2018 et pour 2019 par rapport à la croissance de 1,7% en 2017.

Bonne surprise au Japon

Les prévisions de croissance du FMI pour la Japon ont, elles aussi été revues à la hausse de 0,5 points pour porter la croissance en 2018 à 1,2%. Toutefois en 2019 elle devrait retomber, selon les prévisions, à 0,9%.

Légère hausse pour la Chine également avec 0,1 point de plus pour porter les prévisions de croissance à 6,6% en 2018 et 6,4% en 2019.