Floride : Disney savait que son parc était infesté d'alligators

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

L'Irak et la Syrie près de défaire l'EI

Intempéries : le Gard et l'Hérault placés en vigilance orange "orages" et "pluies-inondations"

Disney avait alors installé des panneaux pour prévenir les visiteurs du danger mais les statistiques montrent que le géant américain avait bien connaissance des risques. Depuis le décès du garçon, ce ne sont pas moins de 95 alligators qui ont été capturés. Espèce protégée, l'alligator a vu sa population passer d'une quasi-extinction à plus d'un million de spécimens en Floride. Les autorités ont délivré une autorisation de chasse exceptionnelle pour prélever 400 alligators d'une taille supérieure à 1,2 mètre, jusqu'en 2023.

