Floride : au moins 18 morts dans une fusillade

Il s'agit de la 18ème fusillade dans un milieu scolaire de l'année aux Etats-Unis. Depuis 2013, ce sont 290 fusillades qui ont eu lieu dans les écoles américaines. Ce nouveau massacre est l'un des plus importants de l'histoire du pays. "Aucun enfant, enseignant ou quiconque, ne devrait se sentir en danger dans une école américaine" a écrit Donald Trump sur Twitter.

Identifié comme un ancien élève de l'établissement, le tireur avait été renvoyé pour des raisons disciplinaires. Les autorités pensent qu'il a déclenché l'alarme du lycée pour mieux tirer sur la foule. "On a entendu des tirs et vu un groupe de professeurs descendre les escaliers en courant. Tout le monde s'est dispersé en piquant un sprint. J'ai escaladé la clôture" témoigne un élève auprès de l'agence AP. "Nous n’avons reçu aucun avertissement, aucune indication. A notre connaissance, aucune menace n’avait été proférée" témoigne, impuissant, le proviseur de l’établissement, Robert Runcie.

