Florian Philippot tend la main à Jean-Luc Mélenchon

En juillet dernier, il a proposé à Jean-Luc Mélenchon de se rencontrer et discuter. C'était un "non" catégorique. Mais Florian Philippot n'en démord pas. Ce lundi 30 octobre sur franceinfo, il revient à la charge, déterminé à travailler avec La France insoumise.

"La politique moderne consisterait à ce qu'on puisse travailler ensemble"

"Par exemple sur la loi Travail, là on était d'accord sur l'analyse. Moi je pense que la politique moderne consisterait à ce qu'on puisse travailler ensemble, ponctuellement, sur un sujet, par exemple pour faire échec à cette loi Travail pour proposer autre chose et aller dans le sens de l'intérêt national.

Et ensuite on reprend nos chemins", explique-t-il.

Toutefois, l'ex-numéro 2 du Front national ne peut s'empêcher de critiquer celui à qui il propose une sorte d'alliance. Jean-Luc Mélenchon "n'est pas clair du tout sur la souveraineté nationale parce que je pense malgré tout qu'il subsiste un problème chez lui, dans sa famille politique, avec la nation", estime le leader des Patriotes.

Et d'ajouter : "Sur l'islamisme radical et le fondamentalisme, ils [les Insoumis, NDLR] sont quand même au moins naïfs. Il y a quand même des propos chez certains de leurs députés qui ne sont pas acceptables, des atténuations qui ne sont pas acceptables, sur l'islamisme, qui fait du tort aux droits des femmes et qu'il faut combattre avec la grande énergie. Ça, je trouve que ce manque de clarté est quand même rédhibitoire chez Mélenchon". Reste à savoir comment le député de Marseille réagira à cette proposition…