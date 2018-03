Florian Philippot : "Je pense que Marine Le Pen n'y croit plus du tout"

"C'est lugubre là-bas, ce n'est pas un congrès de refondation, c'est un congrès de liquidation". Au micro de l’émission "Les 4 Vérités" de France 2 ce vendredi, Florian Philippot n’a pas mâché ses mots concernant le Front national, alors que le parti organise son congrès ce week-end à Lille.

"Je pense que Marine Le Pen n'y croit plus du tout.

Ils sont dans une dynamique de déstructuration, peut-être même ont-ils minimisé l'impact de mon départ. On voit une désorganisation totale". Il estime que le son ancienne famille politique a "abandonné le combat social" et "le combat contre l'Union européenne, ce qui pour moi est terrible". Avant d ‘ajouter : "J'ai toujours un regret quand je pense aux militants, aux personnes qui sont restées là-bas et qui voient le désastre".

L’ancien n°2 du FN revendique "7.000 adhérents" pour son mouvement Les Patriotes, créé il y a sept mois. "On est en pleine dynamique. On veut se battre sur un patriotisme ancré dans le XXIe siècle, sur les grandes questions écologiques, d'égalité homme-femme, de la protection animale, du numérique, de l'innovation. On ne veut pas être un vieux patriotisme figé, qui ne sert à rien. On veut être un patriotisme d'avenir, d'allant, qui puisse indiquer un chemin positif aux Français ».