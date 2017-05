Florian Philippot menace de quitter le Front National si le parti abandonne la sortie de l'euro

Ce jeudi, Florian Philippot numéro 2 du Front National a annoncé qu'il quitterait le parti si la question de la sortie de l'euro était abandonnée. Depuis la défaite de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, la mesure, portée par le vice-président du FN est au cœur d'un débat au sein du parti.

Quand, ce matin, un journaliste de RMC a demandé à Florian Philippot s'il resterait au Front National si le parti abandonnait la mesure, l'intéressé a répondu : "Si le Front demain garde l'euro ?

Non. Je ne suis pas là pour garder un poste à tout prix et défendre l'inverse de mes convictions profondes, et je me battrai toujours pour l'indépendance de mon pays.

Jugeant la mesure essentielle, l'eurodéputé a continué " Moi, je raisonne en termes politiques : on ne peut pas décemment gérer un pays qui ne maîtrise ni ses lois, ni son budget, ni ses frontières, ni sa monnaie". Il a averti : " Que la question soit posée, moi ça me choque pas. Mais je pense qu’on y perdrait en crédibilité. Ceux qui pensent qu’on y gagnerait se trompent".

La question devrait être débattue au prochain congrès du FN à l'automne.