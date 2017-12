Florian Philippot estime que le FN est son "adversaire politique"

Depuis qu’il a claqué la porte de son ex-famille politique, Florian Philippot tend à se démarquer d’elle. Ce 27 décembre, invité sur franceinfo, le président des Patriotes a même déclaré que le Front national est désormais pour lui "adversaire politique" au même titre que les autres partis.

"Pour moi, [le FN] est un parti politique comme Les Républicains, le Parti socialiste, En Marche, La France insoumise ou d'autres, c'est un adversaire politique", a-t-il lancé. Et de préciser : "Quand on est un mouvement politique, on se présente aux élections et il y a des adversaires. Là, nous serons présents aux deux législatives partielles du 28 janvier dans le Val d'Oise et le Territoire de Belfort, nous aurons des candidats ou des candidates là-bas. Il y aura, j'imagine, des candidats En marche, Front national, France insoumise, Républicains, ce seront des adversaires politiques".

Mais attention, cela ne veut pas dire que le FN est son ennemi. Ses "ennemis", ce sont "ceux qui tuent des Français, les djihadistes qui ont massacré des Français", a-t-il indiqué, soulignant bien qu’il parle du FN comme d’un "adversaire".