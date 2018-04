Florian Philippot à Emmanuel Macron : "Votre discours a repris sans surprise tous les canons du catéchisme européen"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Charlotte Gainsbourg, Johnny Depp et Nick Cave au 52e festival de Montreux

Thaïlande : procès d'une call-girl bélarusse assurant avoir des révélations à faire sur Trump et Moscou

Mondial-2018: Benzema ne tentera plus rien avec Deschamps pour le convaincre

L’opposition et la supposée crise post électorale: seul le Mali éternel restera

Affaibli et acculé, Iyad Ag Ghaly sacrifie désormais les femmes !

La Bourse de Paris retrouve de l'élan et finit en hausse

En savoir plus

"Vous venez promettre de réformer l'Union européenne ; […] vous échouez déjà car elle est irréformable par construction . Vous avez déjà échoué sur le travail détaché et sur le glyphosate . […] le monde d'ici est déjà le vieux monde . Le monde de demain est celui des peuples qui relèvent la tête . […] La liberté est l'avenir, l'Union européenne est déjà le passé . […] Si d'aventure cette perspective ne vous séduisait pas, alors vous pouvez alors vous reconvertir au sein de la Commission européenne ou vous faire recruter chez Goldmann Sachs , vous n'aurez fait que griller une étape."

L'eurodéputé l'a accusé d'avoir repris "tous les canons du catéchisme européen", le remerciant avec malice de s'être pour une fois exprimé en français , langue qui selon lui le président abandonnerait de plus en plus au profit "de l'anglo-américain" .

L'Europe de la paix contre l'Europe de la guerre. Et le constat du Président sur ce point est assez alarmiste :

"J'appartiens à une génération qui n'a pas connu la guerre et qui est en train de s'offrir le luxe d'oublier ce que les prédécesseurs ont vécu".

Sur ce point, il s'agissait pour lui de " débloquer le débat empoisonné sur le règlement de Dublin et les relocalisations, mais aussi dépasser ce débat, en construisant la solidarité interne et externe dont l'Europe a besoin".

"Je propose de créer un programme européen qui soutienne directement financièrement les collectivités locales qui accueillent et intègrent les réfugiés".

Le Président de la République était venu à Strasbourg pour défendre son projet pour l'Europe. Conscient de la crise qu'elle traverse depuis quelques années, il se proposait de "retrouver pour elle des mots d'affection et d'ambition". Celui qui avait célébré sa victoire à l'élection présidentielle au son de l'"Hymne à la Joie", l'hymne européen composé par Beethoven, a commencé son intervention par une proposition concrète sur le sort et la gestion des réfugiés :

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres