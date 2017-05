Florian Philippot critique la stratégie du FN sur l'euro

Florian Philippot n'a pas l'intention de perdre la main au FN, ni de revenir sur ses idées. Grand fervent de la sortie de l'euro, le vice-président est dans la ligne de mire de nombreux cadres du FN qui lui reprochent la défaite à la présidentielle. Surtout, beaucoup d'entre eux souhaitent le maintien du pays dans l'euro, chose que Florian Philippot refuse, mettant sa démission dans la balance. "Si, finalement, nous sommes un parti fédéraliste européiste... Je ne me suis pas engagé pour que la France soit sous tutelle de l'Allemagne" prévient-il sur Radio Classique.

Et de critiquer vertement la stratégie du parti pendant l'entre-deux tours, lors de l'alliance avec Nicolas Dupont-Aignan. "On a fait croire aux Français qu'il y aurait deux monnaies dans le portefeuille, ce qui était faux, ça n'a jamais été notre ambition", et "ça a stressé tout le monde."

De son côté, Marine Le Pen a refusé de trancher sur la question monétaire, repoussant sa décision à "après les législatives."