Florian Philippot annonce qu'il "quitte le Front national"

Philippot et le FN, c’est désormais de l’histoire ancienne. Devenu vice-président sans attributions pour avoir refusé de quitter la présidence de son association "Les Patriotes", celui qui était numéro 2 du parti frontiste a annoncé sa démission ce jeudi matin sur France 2. "On m'a annoncé que je suis vice-président de rien" a-t-il indiqué. "Ecoutez, je n'ai pas le goût du ridicule et je n'ai jamais eu le goût de ne rien faire. Donc, bien sûr je quitte le Front national."

L’ex-numéro 2 a affirmé en tous cas ne pas en vouloir à Marine Le Pen. "Je pense que la décision de me nommer vice-président de rien a fait beaucoup de mal aux militants.

Mais je ne blâme pas Marine." Il a estimé cependant que "le Front national est rattrapé par certains vieux démons. On voit des expressions inquiétantes ressurgir sur la dédiabolisation."

Mercredi, Marine Le Pen lui a retiré ses responsabilités exécutives. "Florian Philippot, sollicité par mes soins, n'a pas répondu à la demande de mettre un terme au conflit d'intérêts résultant de sa double responsabilité de vice-président du Front National chargé de la stratégie et de la communication et de président de l'association les Patriotes", avait-elle expliqué dans ce communiqué. En conséquence, "j'ai pris la décision de lui retirer sa délégation à la stratégie et à la communication. Sa vice-présidence sera, à compter de ce jour, sans délégation".