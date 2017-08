Florence Portelli, proche de François Fillon, se déclare candidate à la présidence des Républicains

Florence Portelli rejoint les rangs des candidats à la présidence du parti les Républicains. L’ancienne porte-parole de François Fillon lors de la campagne présidentielle, âgée de 39 ans, a annoncé son intention lors d'un entretien accordé au Figaro. "Je suis candidate pour que la droite recouvre sa fierté. Je veux redonner aux militants la place qui devrait être la leur dans ce parti. Cela passe par une refondation, un fonctionnement démocratisé, un changement radical de statuts et la clarification de la ligne idéologique du parti, ce qui prendra plusieurs années".

Florence Portelli a ajouté : "Je fais partie d’une droite qui a été fière d’être de droite et qui n’a pas déserté", affirmant n'être "la candidate de personne". Invitée ce mercredi de franceinfo, la candidate a estimé que son parti était "coupé d'une partie du peuple" auquel "il ne sait pas parler". et que "le fonctionnement de LR est totalement archaïque."

La conseillère régionale d’Ile-de-France et maire de Taverny (Val-d’Oise) est la troisième candidate à se lancer, après Laurence Sailliet, proche du président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et Daniel Fasquelle, trésorier du parti et député du Pas-de-Calais. Laurent Wauquiez devrait annoncer sa candidature dans les prochains jours. Le scrutin pour la présidence aura lieu les 10 et 17 décembre prochain.