Florence, ce "monstre" qui atteint la côte est américaine

Hier et aujourd'hui, les autoroutes étaient bouchés par de longues files de voitures fuyant la région, les habitants ayant été nombreux à suivre l'exortation du gouverneur de l'Etat de Caroline du Nord, Roy Cooper, à quitter la région.

Car la tempête Florence approche : des vents qui culminent à 225 km/h sont annoncés, et les prévisions sont souvent catastrophistes depuis quelques heures. Et de fait, le gouverneur de la Caroline du Nord était fait très pessimiste, demandant à tous les habitants de sortir du corridor où doit passer la tempête :

"Les vagues et le vent que cette tempête pourraient amener ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu.

Même si vous êtes habitué aux tempêtes, celle là set différente. Ne risquez pas votre vie en essayant de dompter un monstre."

Les vents les plus importants devraient toucher la côte dès vendredi matin, accompagnés de torrents d'eau. On craint de vrais dégâts concernants les infrastructures ainsi que des risques environnementaux.

Le Président Donald Trump a d'ors et déjà déclaré l'état d'urgence en Caroline du Nord et du Sud, permettant le déploiement d'une aide fédérale. Il a affirmé que le gouvernement fédéral était "absolument et totalement prêt".