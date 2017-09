Fiscalité : "Il ne s'agit pas de faire des cadeaux à tel ou tel" assure Bruno Le Maire

Bruno Le Maire entre dans le dur, avec une première manifestation contre la loi Travail, qui tend à rendre plus flexible le marché du travail en France. Aux Echos, il a répondu aux critiques et interrogations sur le projet gouvernemental.

La mobilisation contre la loi Travail : "Certains syndicats manifestent et c'est bien leur droit ; mais il est nécessaire que le président de la République et le gouvernement fassent preuve de détermination pour mener à bien cette transformation."

Emmanuel Macron et les "fainéants" : "Arrêtons avec les mauvaises polémiques.

Le président a pointé du doigt ceux qui, par dogme ou conservatisme, ont laissé le pays dériver, certainement pas les Français ni les manifestants ! L'important est que nous valorisions davantage le travail.

La fiscalité : "Les prélèvements pesant sur les ménages et les entreprises auront baissé d'environ 10 milliards d'euros fin 2018 (…) Nous devons changer de logique. Il ne s'agit pas de faire des cadeaux à tel ou tel mais de mieux financer les entreprises et, au bout du compte, de créer les emplois dont nous avons si cruellement besoin. Dans un contexte de transition technologique profonde, le besoin en capital est encore plus important qu'hier. Alléger sa fiscalité est indispensable."

L'assurance-vie : "Les détenteurs de contrats d'assurance-vie n'ont aucune raison de s'inquiéter. Rien ne change pour les revenus produits par les versements antérieurs à la réforme, quel que soit leur montant. Après cette date, la fiscalité de l'assurance-vie sera préservée jusqu'à 150.000 euros d'encours nets, tous contrats confondus, pour une personne seule et 300.000 euros pour un couple. Cela représente 94% des contrats d'assurance-vie !"

L'ouragan Irma : Dès que les premières évaluations des dégâts auront été faites, je réunirai à Bercy les assureurs pour leur demander d'engager les indemnisations nécessaires dans les plus brefs délais. Il ne serait pas acceptable que des lenteurs s'ajoutent au drame humain que vivent nos compatriotes de Saint Barthélémy et Saint-Martin.