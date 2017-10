Fiscalité : 1,5 million d'euros par an pour les 100 Français les plus riches

Le Sénat a finalement eu gain de cause. Après l'appel lancé par le président de la commission des Finances, Vincent Eblé (PS), la Haute-assemblée a transmis les chiffres obtenus, tant bien que mal, auprès de Bercy. Il s'agissait d'évaluer l'impact des réformes de l'ISF et celle de la flat tax de 30% sur les revenus du capital. Pour les 100 Français les plus riches, le gain est estimé à 1,5 million d'euros par an.

Dans les détails, ils gagneront en moyenne 582 380 euros par an avec la flat tax. Ce montant est en moyenne de 172 220 euros pour les 1000 plus riches contribuables. Concernant l'ISF, les 100 premiers contribuables payent, en moyenne, 1,26 million d’euros mais Bercy estime qu'il est impossible de calculer leur prochaine contribution à l'IFI. "Dans la mesure où les plus hauts patrimoines sont constitués à environ 85% d’actifs financiers [donc non soumis à l'IFI, ndlr], il peut être fait l’hypothèse que le gain lié à la transformation de l’ISF en IFI s’élève pour ces contribuables à environ 1 million d’euros par an" assure Vincent Eblé.

Quant à l'effet sur l'emploi, il est relativement limité. "Ces deux mesures évaluées conjointement conduiraient à long terme à une augmentation du PIB de 0,5% point et à la création de 50.000 emplois" affirme Bercy.