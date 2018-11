Le fisc va tester la surveillance des comptes des contribuables sur les réseaux sociaux

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Cette expérimentation sera mise en place "sans doute au début de l'année prochaine, en même temps que la police fiscale" et les autres dispositions prévues par la loi du 24 octobre. Cette loi prévoit, outre la police fiscale, une augmentation des sanctions, la possibilité de rendre publics les noms des fraudeurs et le desserrement le « verrou de Bercy » qui confère au fisc le monopole des poursuites.

Pour accentuer la lutte contre la fraude, il y aura "un certain nombre d'expérimentations que nous mettons en place, qui ont été autorisées, notamment grâce aux réseaux sociaux", explique le ministre de l'Action et des Comptes publics dans un extrait de l'émission.

