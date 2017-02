Finances publiques : "La situation est alarmante" alerte Michel Pébereau

C'était il y a 11 ans. L'ex-patron de BNP Paribas, Michel Pébereau, rendait un rapport sur la dette publique française. Depuis, les finances publiques continuent d'être dans le rouge. "Il est frappant que, aujourd'hui, le fait que notre déficit public va rester plus longtemps que prévu supérieur à 3 % du PIB ne suscite pas de débat malgré les avertissements du Haut Conseil des finances publiques et du Conseil constitutionnel, et la stagnation de notre croissance à 1,1 %" souligne-t-il dans une interview aux Echos.

"La situation est alarmante. L'opinion publique n'a pas conscience qu'il s'agit d'un sujet fondamental, qu'il est urgent de traiter."

Pour l'industriel, il faut désormais ramener les dépenses "à 50 % du PIB en cinq ans, ce qui reste au-dessus de la moyenne européenne. C'est la condition pour pouvoir réduire les prélèvements qui entravent notre compétitivité." Quand bien même le FMI réclame une relance budgétaire ? "Le FMI a raison de dire que la zone euro, et notamment l'Allemagne, a les moyens de dépenser plus. Mais il n'a jamais dit que le seul grand pays de la zone en déficit courant devait encore le creuser davantage."

"Il nous faut réviser toutes nos dépenses, pour assurer une réduction rationnelle. L'action doit être immédiate, transversale et pérenne" préconise-t-il. "L'efficacité et l'équité supposent que l'effort de réduction soit partagé par toutes les administrations publiques."