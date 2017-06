Finances publiques : la Cour des comptes dénonce les dérives du quinquennat Hollande

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Grande-Bretagne: vote de confiance à hauts risques pour le gouvernement May

Station F, le plus grand incubateur du monde, ouvre ses portes à Paris

Affaire Grégory. L’audition de Murielle Bolle retardée à cause d’un malaise

"La prévision des recettes apparaît surestimée et les dépenses manifestement sous-évaluées (…) Des biais de construction ont affecté la sincérité de la loi de finance initiale et du programme de stabilité", transmis chaque année à la Commission européenne, écrivent les auteurs de cet audit.

Au fil de ce rapport remis à Édouard Philippe par Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, les Sages jugent notamment que la prévision de déficit 2017 de la précédente magistrature à 2,8% reposait sur des hypothèses totalement irréalistes, et estiment même que l'exécutif de François Hollande aurait sciemment publié des prévisions "insincères".

Dans un audit sur la "situation et les perspectives des finances publiques" remis ce jeudi au Premier ministre, la Cour des comptes chiffre à 3,2% du PIB le déficit prévu pour 2017, et étrille la gestion des finances publiques sous le quinquennat de François Hollande.

