Financements libyens : Alexandre Djouhri placé à nouveau en détention

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

JUSTICE Un an de prison ferme pour avoir incendié une discothèque concurrente Le propriétaire de l'S3 à Dens-Beaujeu (Cher), âgé de 23 ans, avait incendié l'établissement concurrent, le Feeling...

Mystères et sculptures de chameaux dans le désert saoudien

Alexandre Djouhri, surnommé "Monsieur Alexandre", est soupçonné d'avoir été un des plus actifs acteurs dans le présumé financement par Mouammar Kadhafi de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007.

Arrêté le 7 janvier dernier, Alexandre Djouhri avait réglé la caution d'1,1 million d'euros demandée par la justice britannique et vivait depuis sous contrôle judiciaire dans l'appartement de sa fille à Londres (ville dont il ne pouvait partir). En attente d'une audience fixée pour déterminer si la justice allait le livrer aux autorités françaises ou pas, les Anglais ont semble-t-il craint une évasion et ont donc décidé de le remettre en prison.

