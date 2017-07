A la fin du siècle, la France pourrait connaître des pics de chaleur atteignant 50°C

Vous avez chaud ? Ce n'est sans doute que le début… Une étude publiée mercredi 19 juillet dans la revue Environmental Research Letters, et relayée par Le Monde, rapporte que les températures estivales maximales pourraient, à la fin du siècle, dépasser en France les 50 ° dans certains lieux. Dans différentes régions, elles connaitraient un bond de 6 à près de 13 degrés comparés aux records historiques. Un réchauffement global qui serait dû aux émissions de gaz à effet de serre.

Cette hausse sera particulièrement prononcée dans le sud-est du pays, qui pourrait alors connaître des vagues de chaleur de plus vingt jours, avec des épisodes de sécheresse aggravés dans les régions méridionales et, potentiellement, sur l’ensemble du territoire métropolitain. Les chercheurs ont d’abord recensé les records de températures observés dans l’Hexagone entre 1950 et 2005 avant de les placer dans l’une des hypothèses – la plus pessimiste – retenues par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, puis ont fait tourner un modèle de simulation.

Les résultats sont éloquents : les températures seront supérieures de 6,6 °C en Bretagne, 7,7 °C près de la côte méditerranéenne, 9,6 °C dans le sud-ouest de la France, 12,2 °C dans le nord du pays et 12,9 °C dans l’est.

Le mercure pourrait atteindre 50°, voire même 55°. Cependant, les scientifiques confirment avoir travaillé sur le scénario du pire et estime que "tout dépendra des décisions politiques et économiques qui seront prises dans les années qui viennent".