Le fils préféré de Ben Laden est désormais sur la black liste des États-Unis

Le département d'État américain a précisé, le jeudi 5 janvier, que le fils préféré d'Oussama Ben Laden Hamza, figure désormais dans la liste noire des "terroristes internationaux". Pour cause, ses appels à l'unité djihadistes et aux attentats contre l'Occident. L'héritier du fondateur d'Al-Qaïda est donc visé par des sanctions juridiques et financières américaines.

Attaquer Paris

En août 2015, Al-Qaïda avait proclamé l'appartenance du jeune homme de 25 ans au réseau djihadiste.

La même année, Hamza Ben Laden avait appelé à attaquer des "intérêts américains, français et israéliens à Washington, Paris et Tel-Aviv". L'an passé, il avait également menacé les États-Unis, dans un message audio de "revanche" et avait exhorté "des tribus d'Arabie saoudite à s'unir avec la branche d'Al-Qaïda au Yémen pour mener la guerre contre le royaume saoudien".

Dans des lettres de 2009 déclassifiées par la CIA en 2015, Hamza Ben Laden assurait son père de sa détermination à mener le djihad. Le courrier révélait un jeune homme, alors assigné à résidence en Iran, se vantant d'être "forgé dans l'acier", prêt à rejoindre Oussama Ben Laden dans un voyage "vers la victoire ou le martyr". À ce jour, il reste introuvable.