Le fils d'Oussama Ben Laden voudrait venger son père et punir les Etats-Unis

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Alors que des experts estiment qu'Al-Qaïda a été supplantée par l'organisation djihadiste rivale Etat islamique (EI), Ali Soufan assure que l'organisation n'a jamais été aussi forte : de nombreux groupes présents en Syrie notamment n'utilisent pas le nom d'Al Qaïda pour ne pas attirer l'attention, mais les partisans de l'organisation seraient 20.000 rien que dans ce pays. "Je ne pense pas que même dans ses rêves les plus fous, Oussama Ben Laden pensait qu'un jour il aurait des partisans commandant des armées, des troupes, des territoires".

Ces deux dernières années, il a enregistré quatre messages audio. "Dans le dernier, il parle comme son père, utilise des phrases, des termes cités par Ousama Ben Laden", décrypte l'ancien agent du FBI. "Il dit, en substance : 'Peuple américain, nous arrivons et vous allez souffrir. Nous allons venger ce que vous avez fait à mon père, venger l'Irak, l'Afghanistan...' Tout tourne autour de la vengeance".

Dans ces courriers, Hamza écrit à son père - qu'il n'a pas vu depuis des années - qu'il se souvient "de chaque regard, de chaque sourire, de chaque mot" prononcé par Oussama Ben Laden. "Je me considère comme forgé dans du métal. La voie du djihad en l'honneur de Dieu est notre raison de vivre", écrivait-il à l'époque, âgé de 22 ans.

Il était le fils préféré d'Oussama Ben Laden et son successeur désigné, présent depuis son adolescence sur des vidéos de propagande de l'organisation terroriste Al Qaïda. Hamza Ben Laden, aujourd'hui âgé de 28 ans, pourrait tenter de venger son père, prévient l'ancien agent du FBI qui dirigeait les enquêtes sur Al Qaïda après les attentats du 11 septembre.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres