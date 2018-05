Un film iranien est dans la compétition officielle à Cannes, mais son réalisateur n'a pas le droit de sortir de son pays

Un film iranien de Jafar Panahi est en compétition officielle à Cannes. Mais le pouvoir interdit à son réalisateur de sortir du pays, et contrôle sévèrement la production de longs métrages en Iran. Il n'est donc pas présent sur la Croisette.

" Il y aurait donc ainsi deux cinémas iraniens : celui de l’intérieur du pays, populaire, propre et sans bavure et celui de l’extérieur, qui dénonce, donne à penser" explique TV5.

"Le premier a trouvé sa place sur les nombreux écrans que propose le pays : 444 en 2011 selon l'UNESCO, dans un nombre de salles (345 en 2011) qui aurait doublé entre 2007 et 2011."

Le second reconnu pour sa qualité : avec "Asghar Farhadi, plusieurs fois primé-, par son audace –Les chats persans, dénonçant la répression iranienne, tourné sans autorisation et succès international- et par ce qu’il dit même quand on tente de le museler."