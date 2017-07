"Fillon a un problème avec l'argent, il a peur d'en manquer" : les étonnantes confidences d'un proche de l'ancien candidat

Parole d'ami. Dans les colonnes du journal Marianne, Jean de Boishue, ancien secrétaire d'État chargé de l’Enseignement supérieur dans le gouvernement Juppé, en 1995, se livre sur la défaite de François Fillon lors de la dernière campagne présidentielle. Sur le plan politique, ce très proche de l'ancien Premier ministre se montre assez sévère concernant son ami de quarante ans. "Si François a été trahi, c'est par lui-même, de par les erreurs qu'il a faites", lâche-t-il en référence aux affaires qui ont plombé la campagne de Fillon. "François a raté la balle de match.

Echouer sur le but est ce qu'il y a de plus dur dans la vie".

Durant la campagne, il a pourtant soutenu corps et âme le candidat de la droite et du centre. "Je pense à toi, résiste", lui envoyait-il souvent en message, rapporte l'hebdomadaire. Par ailleurs, il estime toujours que Fillon était "le bon candidat au bon moment". "Il réconciliait cette droite éparpillée entre les gaullistes, les centristes, l'extrême droite, cette France profonde qui bossait et n'avait pas le droit à la parole" juge-t-il.

Plus étonnant, Jean de Boishue se confie aussi sur le rapport de François Fillon à l'argent. "Je ne pense pas que François aime l'argent, mais je pense qu'il a un problème avec l'argent. Il a peur d'en manquer".