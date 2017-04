Fillon et Macron s'en prennent désormais à Mélenchon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Cyclisme: Mark Cavendish au repos forcé à cause d'une mononucléose

Rencontre cruciale entre Tillerson et Lavrov après une escalade verbale sur la Syrie

En savoir plus

Justement, Emmanuel Macron était aussi en meeting à Besançon avec, comme cible, là-aussi Jean-Luc Mélenchon. "Le révolutionnaire communiste, il était sénateur socialiste quand j'étais encore au collège ! Que veut-il nous faire croire ?" a lancé le candidat d'En Marche ! qui se présente désormais comme le candidat de "l'indignation" et du renouvellement. "L'indignation elle est là, l'indignation elle est chez celles et ceux qui sont là dans cette salle ce soir, qui n'ont pas voulu accepter les règles de la vie politique."

Mélenchon ; c’est facile de dire tout et son contraire comme M. Macron… Mais où est l’intérêt national dans tout cela, où sont les bases sérieuses de notre redressement économique et social ? Nulle part !"

Jusque-là épargné, Jean-Luc Mélenchon est désormais attaqué ! Par François Fillon, par exemple, qui a critiqué son "programme communiste" lors d’un meeting à Marseille, mardi soir. L'associant à Marine Le Pen, il s'est moqué : "Ces gens-là veulent nous faire croire que “c’est la sardine qui a bouché le port de Marseille”. Cela n’est pas sérieux." Et de poursuivre : "C’est facile de promettre, comme Mme Le Pen, la retraite à 60 ans ; c’est facile de promettre les trente-deux heures ; c’est facile de promettre 175 milliards de dépenses nouvelles comme M.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres