Gérald Darmanin : "Fillon, je n'ai pas réussi à lui faire vraiment prononcer le mot 'ouvrier'"

Il faisait partie de ceux qui se sont éloignés de François Fillon, lors de sa mise en examen, en mars dernier. Il avait alors démissionné de sa fonction de secrétaire général adjoint de LR. "D’abord à cause du non-respect de la parole donnée par le candidat, qui avait promis de ne pas se présenter s’il était mis en examen. Mais aussi parce que pour moi, la ligne politique de François Fillon était trop libérale et conservatrice, pas assez à l'écoute de l'électorat populaire" explique-t-il dabs 20 Minutes.

Selon lui, la ligne politique choisie est la cause de l'échec du candidat. "La droite bourgeoise et libérale a toujours existé, et il faut l’écouter, mais on ne peut pas gagner l’élection sans le vote populaire" souligne-t-il. "François Fillon, je n'ai pas réussi, et nous sommes plusieurs à avoir essayé, à lui faire vraiment prononcer le mot “ouvrier” dans cette campagne."